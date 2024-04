Drift-Action, US-Cars und PS-Boliden: Das ist neu auf der Tuning World Bodensee 2024

Wenn es einen Ort gibt, an dem die Auto-Community ihre Leidenschaft für getunte Boliden und den Lifestyle rund ums Automobil voll ausleben kann, dann ist es die Tuning World Bodensee. Vom 9. bis zum 12. Mai 2024 verwandelt sich das Messegelände Friedrichshafen in ein Mekka für Tuning-Enthusiasten.

"Sehen, riechen, hören, schmecken und anfassen"

Klaus Wellmann und Emanuela Botta, die Köpfe hinter der Messe, versprechen eine immersive Erfahrung: "Sehen, riechen, hören, schmecken und anfassen" – so beschreiben sie die Essenz der Tuning World Bodensee. Es geht darum, in eine andere Welt abzutauchen, den Alltag hinter sich zu lassen und in das Universum des Auto-Tunings einzutauchen.