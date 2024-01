Dressur-Reiterin plante Mord an Millionärsehemann

Tatyana Remley, eine 43-jährige Amerikanerin und Dressur-Reiterin, hat sich schuldig bekannt, einen Auftragskiller für ihren Noch-Ehemann Mark Remley, einen Multimillionär, angeheuert zu haben.

Tatyana Remley, die mit Mark Remley, einem Erben eines 25-Millionen-Dollar-Vermögens, verheiratet war, führte ein Leben voller Prunk und Pracht in Kalifornien. Trotz Villen, Sportwagen und Booten kriselte es immer wieder zwischen dem Paar. Nach einer glamourösen Pferdeshow und einer endgültigen Trennung im Mai des letzten Jahres entwickelte sich die Situation zu einer öffentlichen Schlammschlacht.

Vom Scheidungsdrama zum Mordkomplott

In einem erbitterten Streit um den Lebensunterhalt, der den gewohnten 50.000-Dollar-Monatsstil nicht mehr deckte, plante Tatyana Remley den Mord an ihrem Ehemann. Sie versuchte, einen Bekannten zu beauftragen, einen Auftragsmörder zu finden, und bot zwei Millionen Dollar für den Mord und die Beseitigung der Leiche an.