Dressenversteigerung und kulinarische Köstlichkeiten

EC Bregenzerwald bietet zu den Heimspielen ein neues Lieferservice an und verlost die Dressen

Der EC Bregenzerwald bringt auch die dazu passende Verpflegung nach Hause. Macht es euch mit Pizzen & Getränken am Spieltag auf der Couch gemütlich und unterstützt gleichzeitig den Verein.

So funktioniert der ECB Lieferdienst:

E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer bis Donnerstag 20:00 Uhr an presse@ecbregenzerwald.at