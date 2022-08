Dreizehn Rankweiler Vereine stellen sich vor

Im Rahmen der Rankweiler Kilbi können verschiedene Sportarten ausprobiert werden.

Für alle die, die noch vor dem Schulbeginn Informationen über Vereine einholen wollen, bietet der Vereinstag am Festgelände der Rankweiler Gastra am Samstag, 3. September zwischen 13:00 und 17:00 die perfekte Plattform. Einfach vorbei kommen und bei den Ständen der teilnehmenden Vereinen die Möglichkeiten erfragen und Informationen sammeln. Jeder Teilnehmer erhält eine Karte, welche an einem Gewinnspiel für kleine Preise teilnimmt. Die ersten 100 Besucher erhalten ein Gratisgetränk beim Infostand. Die Verlosung startet am gleichen Tag um 18:00 im Kilbi Festzelt.