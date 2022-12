Dreizehn Fahrer treten für das Radteam in die Pedale

Ein Neuzugang komplettiert den heimischen Radrennstall.

„Ich bin froh, so spät im Jahr noch die Möglichkeit erhalten zu haben 2023 für das Team Vorarlberg zu fahren. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und hoffe mich mit entsprechenden Erfolgen beim Team dafür zu bedanken.“ so der Kommentar von Lukas Rüegg