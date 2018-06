Dreitägige Party

„A Fäscht metnan“ zog tausende Besucher und Liebhaber von Blasmusik an

Allein am Samstag Abend wurde der Besucherrekord von dreitausend Leuten erzielt, die allesamt von der Formation „Die Lauser“ im großen Festzelt in Gantschier bestens unterhalten wurden und die insgesamt 8000 Liter Bier konsumierten. Denn das hochsommerliche Wetter am Samstag beim Marschwettbewerb am Schrunser Fußballplatz unter dem Motto „Musik in Bewegung“ und dem anschließenden Fest im Zelt sorgten für ordentlich Durst bei allen Beteiligten. Doch bereits am Freitagnachmittag ging das Event mit rund 1000 Besuchern beim Landestreffen des Vorarlberger Seniorenbundes los. Und auch der Freitag Abend war mit rund 2500 Besuchern, die sich gerne von den Bands „Barfuaß i da Söch“, „Voltage insame“ und den „Fäscht Bänklern“ unterhalten ließen, sehr gut besucht.

Am Sonntag gab es dann einen zünftigen Frühschoppen bevor am frühen Nachmittag der große Festumzug vom Ortsende von Vandans nach Gantschier ins Festzelt zog. Insgesamt 29 Gruppen nahmen am Umzug mit ihren Festführer teil und genossen die herrliche Stimmung beim großen Einzug in das Festzelt. Anschließend wurde dann noch der Gewinner der großen Tombola ermittelt und auch Landeshauptmann Markus Wallner ließ es sich nicht nehmen höchstpersönlich eine kurze Dankesrede an die tolle Organisation des „Fäscht metnan“ an die drei Vereine auszusprechen. Für den musikalischen Abschluss sorgten noch die „Xiberg Böhmische“ und am Sonntag Abend war die zweite Auflage des „Fäscht metnan“ auch schon wieder Geschichte.