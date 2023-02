Dreistigkeit siegt: Vorarlberg und seine Falschparker

Auch im Ländle findet man sehr schnell etliche "Parkkünstler", wenn man im Alltag mit dem Auto unterwegs ist. Prinzipiell gilt eigentlich: So platzsparend wie möglich parken. Dieses Kredo gilt aber nicht für jedermann, wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist. Wir haben uns in Dornbirn und Bregenz nach Parkraumverschwendern umgesehen.

Ein gutes Beipspiel von Falschparken in der Parkgarage Bregenz Hafen.

Der Audi steht vermeintlich hart an der Grenze. Der Focus liegt aber auf dem nächsten Wagen, der gezwungen ist, ebenfalls Parkraum zu verschwenden. (Bregenz Hafen)

Falsches parken als Delikt

Auf Anfrage bei der Stadtpolizei Dornbirn können Falschparker in Extremfällen belangt werden. Aber gerade in einer Tiefgarage komme das recht selten vor. Trotzdem: Eine Tiefgarage gilt als Ort des öffentlichen Verkehrs und es sind gewisse Regeln einzuhalten. Das heißt, es gilt die österreichische Straßenverkehrsordnung, in der zum Thema Parkverhalten zu lesen ist: