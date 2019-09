Dreimal verhinderte die Torumrandung einen Treffer

Unglückliche 1:2-Niederlage der FC RW Rankweil Frauen im Nachtrag gegen Geretsberg

„Göttin Fortuna ist uns in dieser Saison nicht gut gesinnt. Zum Verletzungspech kommt auch noch das Unglück auf dem Spielfeld dazu“, sagt RW Rankweil Damen Sportchef Gernot Eiler. Bei der bitteren 1:2-Heimniederlage im Nachtrag gegen den Vizemeister der letzten Saison in der Frauen Bundesliga Mitte/West, Geretsberg, verhinderte gleich dreimal die Torumrandung der Gäste ein Rankweiler Torerfolg. Die Schweizer Legionärin Mirnije Selimi Jashari knallte den Ball zweimal an die Stange, Elis Eiler hatte bei einem Querlattenkracher Pech. Zwei Unachtsamkeiten in der Abwehr der Rankweilerinnen nützte Geretsberg Torjägerin Jennifer Mayr in elf Minuten mit ihrem Doppelpack zum Auswärtserfolg. Für Rankweil reicht es wohl im achten Anlauf nicht zum Bundesligaaufstieg. Nach sechs Spieltagen liegt die Truppe von Coach Dursun Kaya nur auf dem siebenten Tabellenplatz, acht Zähler beträgt der Rückstand von Selma Kajdic und Co. auf Rang eins. Seit dem Saisonstart plagen die Rot-Weißen riesige personelle Sorgen: Laura Wagner (Angina) und die zweite Legionärin Sandra Aloi (Muskelfaserriss) fehlten an allen Ecken und Enden. Ein Dutzend Mal hatte Rankweil gegen Geretsberg schon gewonnen und bezog nun im direkten Duell die erst zweite Niederlage in den letzten sieben Jahren. Geretsberg erhielt ein Auswärtsdress von Rankweil, weil die Oberösterreicherinnen mit einem falschen Dress (Farbe) auf die Rankweiler Gastra gekommen sind.