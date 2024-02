Dreimal geführt, aber doch verloren

Der EC Bregenzerwald schrammte in Klobenstein knapp an der Sensation vorbei und forderte Italienmeister Ritten bis zum Schluss. Die 3:4 Niederlage bedeutet aber auch, dass man ohne Heimrecht in das Viertelfinale startet.

Der EC Bregenzerwald zeigte in Klobenstein in den ersten beiden Abschnitten eine herausragende Leistung. Bereits in der 4. Minute spielte Roberts Lipsbergs seinen Linienpartner Julian Zwerger ideal an, der Plattner mit einem Schuss unter die Querlatte überwand. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Als dann eine Strafe gegen die Wälder lief, zeigten sich die Buam unkonzentriert, was Richard Schlögl ausnutzen konnte und auch das Direktduell mit dem Südtiroler Schlussmann gewann. (8. Individualsponor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Die Buam fanden mit dem Anschzlusstreffer durch Spinell, er profitierte auf einen Schnitzer in der Gäste-Abwehr, aber die passende Antwort. (12.)

Im zweiten Abschnitt konnte Plattner sich nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Roberts Lipsbergs (21.), Henri Auvinen (24.), Philip Metzler (27.), Richard Schlögl (31.) und auch Erik Embrich (38.) scheiterten am Keeper der Buam, der alleine in den zweiten 20 Minuten 16 Schüsse zu parieren hatte. Dafür glich Valentini in der 35. Minute aus.

Im Schlussabschnitt legten die Wälder im Powerplay durch Erik Embrich vor. (42. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Was folgte, war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Mannschaften, in dem es umkämpft, aber stets fair zuging. Nach guten Chancen schafften es die Buam, erneut auszugleichen. (52.) Kevin Fink sorgte nur wenig später für die erste Führung der Gastgeber, als er vor Alexander Schmidt einen Haken schlug und zum 4:3 einschob. (54) An diesem Zwischenstand änderte sich bis zur Schlusssirene hin nichts mehr, die respektable Leistung gegen den Grunddurchgangssieger blieb ohne Punkte. Am Samstag folgt das letzte Spiel in der Master Round. Gegen die EK Zeller Eisbären geht es um Platz Fünf und für die Fans um ein nagelneues ECB E-Mountainbike oder einen von über 50 weiteren tollen Preisen.