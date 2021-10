Menschenmassen tragen Favorit Isaac Kosgei ins Ziel

4800 Starter bei der 14. Auflage von Sparkasse Marathon im Dreiländereck und endete mit einem neuen Lauf-Champion. VOL.at tickerte live von Lindau nach Bregenz.

Der Liveticker mit allen Daten, Fotos vom Sparkasse Marathon im Dreiländereck

Vierter, Dritter und Zweiter war Isaac Kosgei beim 3. Länder-Marathon am Bodensee schon. Im Vierten Anlauf holt er sich nun die Krone.

Bei den Damen trägt sich Katharina Kaiser in die Siegerliste ein. 3.300 Sportbegeisterte absolvierten die drei unterschiedlichen Distanzen.



Die Kulisse beim Start auf der Lindauer Insel war wieder beeindruckend. 3.300 der 4.300 Gemeldeten machten sich auf den Weg. Der in Linz lebende Kenianer, den Rennleiter Günter Ernst bei seinem vierten Start am Bodensee als Stammgast begrüsste, ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, sich in diesem Jahr (endlich) den Titel zu sichern. Vierter, Dritter und Zweiter war er schon. In 2:19:18 überquerte er die Ziellinie im Bregenzer Bodensee-Stadion. Zweiter wurde der Schweizer Josef Raphael (SUI, 2:22:27) und Platz drei ging an Mathias Nüesch (SUI, 2:22:55).