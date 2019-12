Dreiklang im adventlichen Einklang

Christkindlemarkt der Region in Schnifis

Schnifis/Dreiklang. Schon aus einiger Entfernung hört man vertraute Klänge verspielter alter Adventsmusik, wenn man etwas näher kommt strömen einem verführerische Düfte in die Nase, die es nur zu dieser Jahreszeit gibt: Glühmost, Tee, Kekse, Raclettekäse und Grillwürste. Beim Platz vor dem Laurentiussaal angekommen trifft man auch bereits die ersten Freunde, Verwandte und Nachbarn. Kurz zusammengefasst die Region Dreiklang veranstaltet ihren Christkindlemarkt. Ein absoluter Pflichttermin für die Menschen, angefangen von den drei Gemeindeoberhäuptern Hausherr Anton Mähr (Schnifis), Regionsobmann Gerold Mähr (Düns), sowie Walter Rauch (Dünserberg), finden sich auch die zahlreichen landwirtschaftlichen und verarbeitenden Betriebe aus den drei Gemeinden. Auch verschiedene Vereine sind mit dabei und versorgen die Besucher mit Getränken und sonstiger Verpflegung. Im Saal drinnen sind dann die Schüler der Volksschule engagiert und sind fleißig am Werk an ihrem Kaffee – und Kuchenstand. Neben einer Bilderausstellung auf der Bühne, dient der Saal aber nicht dafür sich kurz aufzuwärmen, sondern auch vor allem dem Unterhaltungsprogramm für die Kinder. Dieses beginnt an sich draußen bei einer Runde mit der Pferdekutsche, hier im Saal verweilen sich die Kleinsten lange, beim Basteln und Malen.