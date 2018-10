Dreifaltiger Genuss im neuen Hörnlingen

Wirtshaus, Weinbar, Club – mit dieser gastronomischen Dreifaltigkeit und einem lässigen Genusskonzept punktet das historische Hörnlingen in Rankweil unter der neuen Führung von Küchenchef Dominic Mayer.

Es gibt beispielsweise keine Speisekarte. Wozu auch, denn gekocht wird ohnehin nur, was regionale Lieferanten täglich/wöchentlich liefern – bewusst bodenständig, aber zeitgemäß-kreativ interpretiert und harmonisch abgestimmt. Dieses großartige Können stellte der 32-jährige Göfner in den vergangen Jahren in verschiedenen Haubenrestaurants und zuletzt im Feldkircher Rio unter Beweis.