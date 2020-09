Dreifacher Familienvater wegen Vergewaltigung angeklagt

Ganztägiger Prozess soll klären, ob einschlägig Vorbestrafter zu Unrecht beschuldigt wird.

Der 49-jähriger Unterländer schwört, dass in jener Märznacht keine Vergewaltigung stattgefunden hat. Gar nichts Sexuelles sei vorgefallen, so seine Beteuerungen. Eine 30-jährige Frau behauptet, den Angeklagten in jener Nacht kennengelernt zu haben. Die Frau hatte gerade mit einer Ehekrise zu kämpfen, war nicht gut drauf und reichlich betrunken. Der Mann sei mit ihr aus gewesen, ihr Getränke bezahlt und dann auf einem Parkplatz in Fussach plötzlich verlangt, dass sie die „Zeche nun bezahlen solle“. Gemeint war Geschlechtsverkehr und andere Intimitäten.