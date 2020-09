Dreifach-Mama und Bloggerin stirbt an Krebs

Trauer um Bloggerin "knallxbunt": Auf Instagram schrieb die 29-jährige Dreifach-Mama über ihren Kampf gegen den Leberkrebs, jetzt hat sie ihn verloren.

Tamara, wie die Bloggerin mit bürgerlichem Vornamen heißt, erhielt 2017 die Diagnose Leberzellkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Zuvor wurden während ihrer dritten Schwangerschaft durch Zufall auffällig hohe Leberwerte entdeckt, ein Jahr später folgte die Diagnose. Seitdem ließ sie ihre Follower auf Instagram am Kampf gegen den Krebs, den sie "Flubber" nannte, teilhaben.

2018, als ihr der Krebs erneut stark zu schaffen machte, stellte Tamara sich ihren Followern auf Instagram wie folgt vor: "Ich, Tamara, morgen 27 Jahre jung, Mama von 3 Räubern und kämpfend seit Oktober 2017 gegen Flubber. Ein ungebetener Gast, der sich einschlich, riesig wurde und den Nachnamen Krebs trägt. Genauer genommen eine Form des Leberzellkrebs ( HCC ) in fortgeschrittenem Stadium. Nach einem kleinen Sieg folgte nun in schneller Zeit die erste Niederlage. Wir werden sehen, was kommt, doch aufgeben ist keine Option. Das bin ich. Mein neues Leben."