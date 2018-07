Dreierkette zur WM: Live aus dem VOL.AT-Studio

Fortsetzung für die #dreierkette - bestehend aus Experte und Mellau-Trainer Thomas Cajnko, VOL.AT-Fußball-Reporter Thomas Knobel und FC Schwarzenberg-"Blutgrätsche" Simon Bischof - ab 15:55 Uhr live auf VOL.AT.

Messi raus, Ronaldo raus – und was Neymar? Der dritte große Superstar im Weltfußball weiß natürlich, daß ihm jetzt (fast) ganz alleine die große WM-Bühne gehören könnte. Doch Brasiliens Ballzauberer hat scheinbar aus seinen Fehlern gelernt und rechtzeitig zur heißen WM-Phase seinen Ego-Trip beendet. Im Achtelfinale ist Rekord-Weltmeister Brasilien gegen Mexiko der logische Favorit. Im Training zeigt sich der 222 Millionen Mann von Paris St. Germain längst nicht so verbissen wie zu WM Beginn. Er spielte mit Sohn David Lucca auf dem Rasen, scherzte und lachte – und schlenzte aus einem unmöglichen Winkel den Ball per Außenrist ins Tor. Die neue Lockerheit scheint Neymar zu beflügeln. Neymar ist der beste Spieler Brasiliens. 88 Länderspiele bestritt er für die Sambatänzer, war an 90 Toren beteiligt und schoss 56 Tore. Seit 1990 hat Brasilien immer das Achtelfinale überstanden.