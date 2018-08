Drei Vorarlbergligavereine und ein Landesliga-Quartett ausgeschieden

Überraschungen zuhauf brachte der erste Spieltag der zweiten Runde im Vorarlberger Fußballcup. Alle Ergebnisse auf einen Blick.

Verkehrte Fußballwelt im Stadion an der Holzstraße vor 500 begeisterten Zuschauern. Der Landesliga-Tabellenführer FC Lustenau lieferte gegen Favorit Wolfurt aus der Vorarlbergliga eine 90-minütige Klasseleistung ab und gewann auch in dieser Höhe verdient mit 5:2. Damit warf der ehemalige Profiklub die höher eingestufte Mannschaft aus dem Hofsteig sensationell schon aus dem Pokalbewerb. „Wir waren in allen Belangen die klar spielbestimmende Mannschaft und hätten sogar noch höher gewinnen müssen. Mein Team kann noch besser spielen, aber das war schon ganz nach meinem Geschmack“, freut sich FC Lustenau-Trainer Daniel Madlener. Zwei Tore der Lustenauer fanden wegen angeblichen Abseits keine Anerkennung. Vor allem das bärenstarke Trio Kristijan Makovec, Leo Mikic und Hüseyin Zengin erledigte Wolfurt praktisch im Alleingang. Das FCL-Sturmduo Zengin und Mikic mit je einem Doppelpack und Innenverteidiger Kristijan Makovec mit einem wunderschönen Freistoßtor ins linke Kreuzeck sorgten für klare Verhältnisse. Schon nach einer Viertelstunde hätte der Hausherr mit drei Toren in Führung liegen können. Auch der kurze Rückstand, als Verteidiger Ivan Savric eine Flanke von Harun Erbek ins eigene Tor bugsierte brachte die Madlener-Truppe nicht in Bedrängnis. Wolfurt ohne Trainer Joachim Baur (Urlaub) mit Ex-Sportchef Alwin Hammer auf der Betreuerbank enttäuschte über weite Strecken und der heimische Pokalbewerb war für Serkan Aslan und Co. nur ein kurzes Gastspiel.

Neben Wolfurt kam auch völlig überraschend für Ligakonkurrent Feldkirch in Runde zwei schon das frühe Aus. Die Montfortstädter blamierten sich in Nenzing bei der 1b-Elf. Erst mit zwei Toren in der Nachspielzeit von Necip Bekleyen rettete sich Feldkirch ins Elferschießen, wo die Nenzinger nach acht Strafstößen das glücklichere Ende für sich hatten. Im reinen VL-Duell setzte sich Fußach gegen Rankweil durch. Mit viel Mühe und Glück setzte sich Alberschwende (VL) in Bezau (LL) im Penaltyschießen durch. Neben drei Vereinen aus der Vorarlbergliga schieden auch vier Mannschaften aus der Landesliga schon aus. Underdog Krumbach (3. LK) eliminierte sensationell Koblach dank dem Goldtor von Philipp Meusburger. Unerwartet auch das Ausscheiden von Göfis: Die Spiegel-Schützlinge verloren in Langen (1. LK) im Elferschießen mit 3:5. In den reinen Begegnungen von Landesligaklubs blieben auch Ludesch (1:2 Altenstadt) und Meiningen (1:3 in Schwarzach) auf der Strecke. Mit einem lockeren Spaziergang erreichten die beiden Regionalligavereine Altach Amateure (5:1 in Kennelbach) und Hohenems (10:1 in Nüziders) die nächste Runde.