Drei Vorarlberger bei WM der Rettungsschwimmer in Australien

Schwarzach - Drei Rettungschwimmer der Wasserrettung Vorarlberg qualifizierten sich durch ihre Leistungen für die Weltmeisterschaft im australischen Adelaide.

Katharina Maier, Kathrin Mark und Simon Reichmuth fuhren bereits vergangenen Samstag als Team der österreichischen Nationalmannschaft nach Adelaide, wo im “South Australia Aquatic and Leisure Center” die Wettkämpfe stattfinden. Die Österreicher treten in der Klasse “Nationalteams Open” an.

Am 21., 22. und 23. November finden die Poolwettkämpfe statt, am 24. und 25. November folgen die Oceanwettkämpfe im freien Wasser. Der Verband empfiehlt für die Livestreams besonders den Bewerb SERC am 21. um 01:30 bis 04:00 (Österr. Zeit), und den Bewerb Linethrow am 22. um 01:15 bis 01:30 (Österr. Zeit).