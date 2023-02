Drei verschiedene Sieger im Badminton Schulsport

In Dornbirn wurden die landesweiten Titelkämpfe ausgetragen.

Die diesjährige Schul Olympics Landesausscheidung im Badminton fand in der Vorarlberger Badmintonhalle in Dornbirn statt. Gespielt wurden die Bewerbe der Unterstufe (Teams), der Oberstufe Mädchen (7 Teams) und Oberstufe Burschen (7 Teams). Am Start waren 84 Spieler*innen aus neun verschiedenen Schulen.