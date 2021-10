Drei Verletzte bei "Halbzeit-Fest" in St. Gallenkirch

In St. Gallenkirch wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Personen bei einer Auseinandersetzung vor einem Club verletzt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (2.10.) fand in einem Clublokal in St. Gallenkirch ein „Schul-Halbzeitfest“ statt. Gegen 03.00 Uhr geriet auf dem Parkplatz im Bereich des Eingangs eine größere Anzahl von Lokalbesuchern in einen Streit.