Drei Turniersieger im Finale, Lauterach ausgeschieden

Mit einer Überraschung startete die Endphase im Seehallencup in Hard

Im Seehallencup in Hard waren die ersten beiden Halbfinalgruppen endlich vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse sportlich auf sehr hohem Niveau. Mit Titelverteidiger FC Lustenau und Eliteligaklub SW Bregenz und SV Lochau schafften drei Champions den Einzug ins Achterfeld für den samstägigen Finaltag. Beide Traditionsvereine mit den neuen Trainern Philipp Eisele und Srdan Gemaljevic setzten sich in der ersten von zwei Hammergruppen verdientermaßen durch. Die Sticker blieben in allen vier Partien unbesiegt und kommen in der Endphase vom Turnier rechtzeitig in Schwung. Besonders das neue Sturmduo Hüseyin Zengin und Neuerwerbung Muhamed Piken sorgten in der Offensive immer wieder für Gefahr. Großer Rückhalt ist FCL-Goalie Noah Küng, der nur zwei Gegentreffer einstecken musste. Die Bodenseestädter mit dem tschechischen Gastspieler Roman Hlavacek siegten im Entscheidungssspiel gegen Ligakonkurrent Lauterach mit 2:0 und warfen den frischgebackenen Masterssieger aus dem laufenden Bewerb.