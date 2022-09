Drei tote Kinder am Strand - Mutter verdächtigt

In New York könnte eine Frau ihre drei Kinder ertränkt haben. Die Behörden ermitteln.

Die zwei Mädchen im Alter von vier und sieben Jahren und der drei Monate alte Junge seien am Montag (Ortszeit) nach stundenlanger Suche tot an der Uferpromenade von Coney Island in Brooklyn gefunden worden, teilte die Polizei mit.