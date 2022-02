Drei Tore doch keine Punkte für die Wälder in Salzburg

3:7-Auswärtspleite des EC Bregenzerwald bei den Jungbullen.

Was bei den letzten Malen so tadellos funktionierte, wollte den Wäldern in Salzburg nicht gelingen. Bereits nach 123 gespielten Sekunden musste Felix Beck hinter sich greifen, Kerning schoss seine Farben früh in Front. Für die Juurikkala Schützlinge, die bis dahin keinen Zugriff aufs Spiel hatten, war das so etwas wie ein Weckruf. Der Ausgleich gelang Waltteri Lehtonen dann in der 8. Minute, der Puck hüpfte Bugl dabei unglücklich über den Schoner. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Als die Wälder kurz darauf ein Powerplay zugesprochen bekamen, nutzten sie es um selbst in Führung zu gehen. Richard Schlögl zeichnete sich für den Treffer verantwortlich. (12. Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Die Freude hielt gerade einmal zwei Minuten, da glich Purdeller schon wieder aus.

„Diese Niederlage müssen wir schnell abhaken. Am Samstag spielen wir wieder gegen eine laufstarke Mannschaft. Wir fahren zudem viele leere Kilometer, zuerst zurück nach Vorarlberg, wo wir am Freitag früh ankommen und am nächsten Tag geht es bereits wieder in die andere Richtung nach Klagenfurt. Das ist eine zusätzliche Belastung, trotzdem müssen wir gegen das KAC Future Team von Beginn an wach sein.“ Die jungen Rotjacken befinden sich derzeit am Tabellenende in der Qualifikationsgruppe A, aber konnten zuletzt in Kitzbühel einen Punkt entführen. Die Begegnung wird am Samstag ab 20:15 Uhr live auf https://www.kac.at/rotjacken-tv/ übertragen.