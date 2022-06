Drei Tage wurde in Rankweil mit dem Gewehr geschossen

1.Rankweiler Brezelschießen vom SSV Rankweil fand bei der Premiere großen Anklang.

RANKWEIL. Aus der Not eine Tugend gemacht. Mehr als zwei Jahre konnte der Sportschützenverein Rankweil im Vereinslokal im ehemaligen Thien-Areal wegen der weltweiten Gesundheitskrise kein Turnier für Jedermann durchführen. „Wir müssen dringend für die Jugend etwas machen um mit Einnahmen und Erlösen von Veranstaltungen den jungen Sportlern die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Eine neue Idee wurde geboren und soll in den nächsten Jahren in irgendeiner Form auch fortgesetzt werden. Die erste Auflage wurde bewusst auf den Vatertag gelegt um auch als Familienausflug zu verbinden. Das Turnier ist von enormer Bedeutung auch für unser intaktes Vereinsleben“, sagt Rankweil Sportschützenverein Obmann Stefan Abbrederis. Knapp dreihundert Menschen aus dem Raum Vorderland nahmen am 1. Brezelschießen teil und die Premiere fand einen ganz großen Anklang. Für ein Event im Schießsport ist so eine hohe Anzahl an Teilnehmern schon gut. An drei Tagen wurde von den Menschen mit dem Gewehr auf die einige Meter entfernte Zielscheibe geschossen. Spaß und Gaudi standen dabei im Mittelpunkt des Geschehen. Der SSV Rankweil sorgte mit seinen fünfzig aktiven Mitgliedern, davon sind dreißig Jugendliche, für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Der Aufwand für den Klub war hoch. Das Wirtschaftszelt im Freien vor dem Thien-Areal mit kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken sorgte für ein spezielles Ambiente und wurde von den Gästen sehr gut angenommen. Eigentlich gehört das Krapfenschießen Ende Jänner zum fixen Bestandteil vom Rankweiler Sportschützenverein. Ob künftig das Krapfenschießen oder im Juni das Brezelschießen stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Das Krapfenschießen wurde schon siebenmal ausgetragen. Mit 566 (!) Teilnehmern ist das Rankweiler Krapfenschießen das meistbesuchteste Turnier in ganz Westösterreich und genießt ein Rekordstatus.VN-TK