Drei Spiele in der Eliteliga in der Live-Konferenz

Heiße Duelle bei Admira Dornbirn gegen Hohenems, Lauterach gegen Bregenz und Austria Lustenau trifft auf Wolfurt, stehen an.

Zwei der letzten direkten Duelle gingen an Lauterach, dreimal gab es eine brüderliche Punkteteilung. Der letzte Erfolg von Bregenz gegen Lauterach liegt schon mehr als drei Jahre zurück (4:1-28. Juli 2018). „Bregenz ist aufgrund des Kaders haushoher Favorit. Wollen so lange wie möglich die Null halten und selbst dann die Torchance nützen“, so Lauterach Trainer Ingo Hagspiel (40). Nach Aleksej Martinovic (Sprunggelenk) und Ismet Güler (Knie) fällt nun auch Stürmer Kevin Prantl (Oberschenkel) verletzungsbedingt für den großen Klassiker aus. Besonders ins Zeug legen werden sich die Ex-Bregenzer Dennis Kloser (30), Christoph Kobleder (31), Bojan Avramovic (23) und Christoph Fleisch (38). Der ehemalige Lauterach Kicker Vinicius Gomes Maciel (29) kehrt mit SW an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bregenz mit Neotrainer Roman Ellensohn (38) ist nach der Blamage gegen Austria Lustenau Amateure (0:1) noch mehr unter dem Druck des Siegenmüssens. Verteidiger Petko Martinovic (24), Emir Düz (20) und Teo Trailovic (21) fehlen Bregenz verletzungsbedingt. Cotrainer Peter Fleischhacker wird die Schwarz-Weißen verlassen.

Beide Vereine setzen vorwiegend auf junge bzw. routinierte Eigenbauspieler. Erstmals seit der Einführung der VN.at Eliteliga liegt Wolfurt auf Platz eins. „Mit so einem perfekten Saisonstart haben wir nie und nimmer gerechnet. Bis zu acht vereinseigene Kicker stehen in der Startaufstellung. Der neue eingeschlagene Weg wird in den nächsten Jahren noch mehr forciert. Das ausgezeichnete Trainerteam mit Joachim Baur, Sebastian Spettel und Ibrahim Erbek verrichtet sehr gute Arbeit und trägt nun erste Früchte. Es gibt aber noch bessere Teams in dieser Leistungsstufe. Es ist noch nicht einmal die Hälfte vom Grunddurchgang gespielt, da kann noch so viel passieren. Natürlich würden wir mit einem Aufstiegsplatz unterschreiben, aber das Saisonziel ist ein ganz anderes und das heißt Etablierung in der Eliteliga“, sprach Wolfurt Obmann Stefan Muxel (32). Seit nunmehr fünf Jahren leitet er die Geschicke des Traditionsverein vom Hofsteig. Im Vorjahr hat Wolfurt bei der zweiten Kampfmannschaft der Austria sensationell mit 2:3 verloren und will sich nun revanchieren. Der zuletzt gesperrte Aleksandar Umjenovic (30) kehrt ins Aufgebot zurück. Austrias Fohlentruppe will mit der „Juniorentruppe“ erneut positiv überraschen.