Drei Punkte sollen in der Lustenauer Rheinhalle bleiben

Ein wichtiges Spiel wartet auf die Cracks des EHC Lustenau.

Am Samstag kommt mit dem S.G. Cortina ein direkter Gegner um die Top-Vier Plätze der Tabelle in die Rheinhalle Lustenau. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Etwas gebessert hat sich die Personalsituation beim EHC Lustenau. Nach der Spielabsage gegen Ritten kann das Spiel gegen den S.G. Cortina am Samstag nach derzeitigem Stand planmäßig abgehalten werden. Das Team aus Cortina reist mit einer breiten Brust in die Rheinhalle an. Die Venetier landeten am Donnerstag einen überraschenden Sieg gegen das Team von Jesenice. Mit diesem Erfolg kamen sie in der Tabelle bis auf drei Punkte an Lustenau heran und sind um die begehrten Ränge 1 – 4 wieder voll im Rennen. Die ersten vier Teams stehen fix in den Play offs.

Der EHC Lustenau muss bei diesem wichtigen Spiel abermals auf zahlreiche Stammspieler verzichten, geht jedoch guter Dinge in diese Partie: „Schon seit einigen Wochen können wir nicht in Bestbesetzung antreten. Aber die jungen Nachwuchsspieler des Teams zeigten in den letzten Spielen tolle Leistungen und konnten die ihnen zugewiesenen Aufgaben auf dem Eis sehr gut umsetzen. Auch gegen Cortina werden sie zu viel Eiszeit kommen und können wie schon des Öfteren ihr Talent unter Beweis stellen,“ so Lucas Haberl, ebenfalls Eigenbauspieler des EHC Lustenau.

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen Cortina. Schon auswärts konnten wir sie besiegen und wir werden alles daran setzten, um mit einem Sieg den Vorsprung auf sie auszubauen. Für mich ist es die erste Saison in der Kampfmannschaft und ich hätte nie gedacht, dass ich schon jetzt zu so vielen Einsätzen kommen würde. Es macht Spaß in diesem Team zu spielen. Wir wurden super aufgenommen und wir können von den Routiniers noch sehr viel lernen,“ so Lenz Moosbrugger, einer der jungen Wilden beim EHC Lustenau. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 17.30 Uhr.

Rittner Buam : EHC Lustenau

Samstag, 19. Februar 2022, 17.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau