Drei Pleiten in Folge für den EC Bregenzerwald

Gegen Asiago und Fassa blieben die Wälder ohne Punkte, am Samstag kommt der KAC.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach der unglücklichen 3:4-Heimniederlage gegen das Spitzenteam Asiago Hockey, bei der die Venetier bis zur Schlusssirene um ihren Sieg bangen mussten, standen für die Cracks von Coach Markus Juurikkala am vergangenen Wochenende gleich zwei Auswärtspartien in Oberitalien auf dem Programm.

Am kommenden Samstag, 2. November ist am 19.30 Uhr das Farmteam des KAC in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Die Kärntner liegen mit 16 Punkten auf Rang 13 und haben bereits doppelt so viele Zähler auf ihrem Konto wie der EC Bregenzerwald (16.).