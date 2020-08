Drei Neuinfektionen – 58 aktive Fälle in Vorarlberg

Weitere drei Covid-Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Vorarlberg verzeichnet. 58 Personen sind derzeit aktiv mit dem Virus infiziert.

In Vorarlberg wurden mit Stand Mittwochnachmittag bisher 1.068 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon sind 990 Personen wieder genesen, 20 Personen sind verstorben.

Im Vergleich zum Vortag sind in Vorarlberg am Mittwoch drei Neuinfektionen dazu gekommen. Die Personen leben in Dornbirn, Göfis und Bludenz.