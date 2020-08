Drei Neuinfektionen – 68 aktive Fälle in Vorarlberg

Weitere drei Covid-Neuinfektionen wurden am Montag in Vorarlberg verzeichnet. 68 Personen sind derzeit aktiv mit dem Virus infiziert.

In Vorarlberg wurden mit Stand Montagnachmittag bisher 1.059 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon sind 971 Personen wieder genesen, 20 Personen sind verstorben.

Im Vergleich zum Vortag sind in Vorarlberg am Montag drei Neuinfektionen dazu gekommen. Die drei Neuinfizierten wohnen in Höchst, Bludenz und Bludesch. Zwei Personen ohne Symptome wurden nach Türkeiaufenthalten positiv getestet, nachdem bereits ihre Ehepartner positiv getestet worden waren. Die dritte Person wurde aufgrund vorhandener Symptome getestet. Hier sind die Kontakterhebungen bereits angelaufen.

Somit sind aktuell 68 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, am Sonntag waren es noch 65. Ein Corona-Pantient ist derzeit hospitalisiert.

Die meisten Fälle gibt es aktuell im Bezirk Bludenz (28). In den Bezirken Feldkirch und Bregenz sind es 16 bzw. 15 Infizierte. Neun Infizierte werden im Bezirk Dornbirn ausgewiesen.

In 20 der 96 Vorarlberger Gemeinden gibt es mit heutigem Stand aktive Corona-Fälle. Die meisten Infizierten gibt es in Bludenz (13), Feldkirch (10), und Lustenau (5).

Insgesamt wurden in Vorarlberg seit März 57.690 Corona-Tests durchgeführt.

Appell an Reiserückkehrende

Die Gesundheitsbehörden erinnerten Reiserückkehrer aus Risikogebieten nachdrücklich daran, dass ein unangemeldeter Spitalsbesuch fatale Folgen haben könne. Sowohl Patienten als auch Krankenhaus-Mitarbeiter seien bei einem solchen Verhalten einer höheren Infektionsgefahr ausgesetzt.

Risikogebiete, Testungen, Symptome:

Informationen zu Risikogebieten: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ (Außenministerium)

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ (Außenministerium) Informationen zur Testung: http://vorarlberg.at/coronatest

http://vorarlberg.at/coronatest COVID19-Symptome: Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden

Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden Kosten für Testungen: Analog zu den Möglichkeiten der Kroatien-Urlauber können sich auch Balearen-Rückkehrende, die im Zeitraum vom 14.8. bis zum 23.8. nach Österreich eingereist sind, bis inklusive 28.8. kostenlos testen lassen.

Zahlen für Österreich

242 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in Österreich (Stand: 9.30 Uhr) sind am Montag von Innen- und Gesundheitsministerium vermeldet worden. Derzeit sind 3.105 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Zahl der Aktiv-Infizierten erstmals seit 22. April wieder über 3.000, der bisher höchste Wert wurde am 3. April mit 9.123 verzeichnet.