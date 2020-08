Drei neue Coronavirus-Fälle in Vorarlberg

Nachdem am Samstag keine Corona-Neuinfektion registriert wurde, gibt es am Sonntag (Stand 12 Uhr) gleich drei neue Fälle.

Bei den Neuinfektion handelt es sich um zwei Fälle in Bludesch und einen in Mäder. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

Erst am Samstag war die Zahl der aktiv Erkrankten in Vorarlberg erstmals seit zwei Wochen unter 20 gefallen. Am Freitag wurden vier neue Fälle gemeldet, sieben Personen galten wieder als genesen.

Coronazahlen in Österreich

114 Neuinfektionen, davon alleine 75 in Wien, hat das Innenministerium am Sonntag gemeldet. Damit gab es in Österreich bisher 22.033 positive Testergebnisse. 721 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.923 sind wieder genesen. Aktuell befinden sich 121 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 22 auf Intensivstationen.