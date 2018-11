Drei Menschen an einem Tag gewürgt

An einem Tag hat der türkischstämmige Mann aus dem Bezirk Bregenz nach den gerichtlichen Feststellungen bei einer Auseinandersetzung gleich drei Menschen gewürgt, darunter auch eine Frau.

Einem der Geschädigten wurden zudem Faustschläge ins Gesicht versetzt. Die Opfer wurden leicht verletzt. Wegen Körperverletzung in drei Fällen wurde der vorbestrafte Angeklagte in erster Instanz am Bezirksgericht Bregenz zu einer Geldstrafe von 480 Euro (80 Tagessätze zu je sechs Euro) verurteilt.