Drei Männer mit mehreren zehntausend Euro gestoppt

Mehrere zehntausend Euro Bargeld und Spuren von Kokain wurden bei drei Insassen eines Autos gefunden, die am Donnerstag in Hörbranz versuchten einer Einreisekontrolle zu entgehen.

Am Donnerstag, den 18.02.2021, führten Beamte der LVA Vorarlberg mit weiteren Kollegen Einreisekontrollen auf der A14 in Hörbranz durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Lenker eines Pkw mit Schweizer Kennzeichen versuchte, die mehrfach signalisierte Ausleitung zur Kontrollstelle zu umfahren, in dem er versuchte, die Fahrt gerade aus in Richtung Pfändertunnel fortzusetzen.