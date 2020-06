Drei Mädchen wegen Terrorismusparagrafen verurteilt

Schülerinnen fanden IS-Postings cool, der Verfassungsschutz nahm die Sache ernster.

Aufgeflogen

Im März vergangenen Jahres posierte eines der drei Mädchen in einem Wiener Park. Beinahe zur Gänze verschleiert, nur ein schmaler Schlitz für die Augen, in der Hand eine Flagge mit arabischen Schriftzeichen. Eine Passantin zeigte dies an, der Verfassungsschutz trat auf den Plan. Während die zwei angeklagten Schwestern einräumen, mit falschen Idealen sympathisiert zu haben, behauptet die Gründerin der Gruppe, nicht einmal zu wissen, was „IS“ bedeutet. Der Senat spricht die drei Jugendlichen schuldig. Die zwei Schwestern zu drei Monaten Haft auf Bewährung plus 960 Euro Geldstrafe. Die Kollegin bekommt vier Monate auf Bewährung und 1440 Euro unbedingte Geldstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.