Drei Kurzkonzerte in der Pfarrkirche Hörbranz

Hörbranz. Solistinnen und Solisten der Musica Sacra Maria Bildstein gastieren im Leiblachtal.

Musiziert wird dabei in unterschiedlichen Besetzungen, im Duo, als Ensemble oder mit dem Chor mit bis zu 80 Mitwirkenden. „Ziel ist es, die Liturgie sowie auch die Konzerte mit hochwertiger Kirchenmusik aus allen Epochen zu bereichern“, freut sich Burgstaller auf das konzertante Gastspiel mit dem Ensemble in Hörbranz. Im vergangenen Jahr hatten die Künstler neben den Gottesdiensten und den Konzertreihen in Bildstein mehr als 40 weitere Auftritte in und über Vorarlberg hinaus.