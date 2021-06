Drei junge Kletterer verpassten Podium knapp

Der Frastanzer Johannes Hofherr, Ariane Franken und Naima Gringl aus Bürs präsentierten sich in Imst in Topform.

Am vergangenen Wochenende ging es für den europäischen Kletternachwuchs in die nächste Wettkampfrunde. Beim European Youth Cup Lead & Speed in Imst schafften es erneut drei Ländle-Nachwuchstalente ins Lead-Finale.

Vorarlbergs Kletternachwuchs ging in der Disziplin Lead an den Start und überzeugte einmal mehr mit drei Finalplätzen.

In der Altersklasse Juniors gelang Johannes Hofherr der Sprung ins Finale, er kletterte schließlich als zweitbester Österreicher auf Platz 4 und verpasste das Stockerl somit nur knapp. Bruder Andreas wurde 15ter. In der Klasse Jugend A k zeigte sich Ariane Franken wieder in Bestform. Sie wurde ebenfalls als zweitbeste Österreicherin Fünfte. Kollegin Lea Kempf verpasste das Finale nur knapp und landete auf Platz 11. Youngster Naima Gringl überzeugte auch im Lead mit einer Top-Leistung. In einem sehr starken internationalen Feld der Klasse Jugend B gelang auch ihr der Sprung ins Finale mit Platz 5.