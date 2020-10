Drei ISS-Raumfahrer auf Rückweg Richtung Erde

Nach etwa einem halben dauf der Internationalen Raumstation ISS sind drei Raumfahrer auf dem Rückweg zur Erde.

Die beiden Russen Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner sowie der Amerikaner Chris Cassidy dockten in der Nacht auf Donnerstag mitteleuropäischer Zeit in einer Sojus-Kapsel von der ISS ab. Etwas mehr als drei Stunden nach dem Abdocken sollten die Männer in ihrem Raumschiff gebremst durch Fallschirme in der kasachischen Steppe landen.