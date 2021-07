Drei heiße Derbys und drei brisante Duelle in der V-Liga

Sechs Spiele stehen am Samstag am zweiten Spieltag in der Fußball Vorarlbergliga an.

Die Live-Konferenz der sechs Samstag Spiele in der Vorarlbergliga

Drei heiße Vorarlbergliga-Derbys in Andelsbuch, Fussach und Ludesch

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2021/2022

2. Spieltag

SV frigo Ludesch – FC Nenzing heute

Sportplatz Ludesch, 17 Uhr, SR Jakob Rigger

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch – Kaufmann Bausysteme FC Bizau heute

Sportplatz an der Bezegg, 17 Uhr, SR Michael Baumann

Der Hit steigt am Sportplatz an der Bezegg in Andelsbuch. Die Truppe mit Trainer Luggi Reiner im Vorjahr beim Abbruch Fünfter empfängt den Dritten der letzten Meisterschaft Bizau (Samstag 17 Uhr). Offensivpower auf beiden Seiten ist das oberste Gebot. Andelsbuch setzt auf das Traumsturmduo Infernale Simon Walch und Sambatänzer Guilherme da Silva und die Hinterwälder hoffen auf die Durschlagskraft von Murat Bekar, Pius Simma und Ljupko Vrljic. Mit Kevin Zehrer (Andelsbuch) und Lukas Hefel (Bizau) haben beide VL-Topklubs starke Torhüter in ihren Reihen.

Sparkasse FC BW Feldkirch – Holzbau Sohm FC Alberschwende heute

Waldstadion Gisingen, 17 Uhr, SR Benjamin Karagic

SK CHT Austria Meiningen – FC Lustenau 1907 heute

Sportplatz Meiningen, 17 Uhr, SR Tugrul Saskin

poolfolio SC Fussach – blum FC Höchst heute

Stadion Müß, 18 Uhr, SR Herwig Seidler

Im großen Rheindelta-Nachbarschaftsduell zwischen Fussach und Höchst treffen zwei Verlierer vom Auftakt aufeinander. Fussach hat in seiner langen Vereinsgeschichte noch nie gegen Höchst gewinnen können. Vier zu Null-Niederlagen, drei davon mit 1:0 und einmal 2:0 für Höchst und zweimal endete die Begegnung mit 1:1-Remis. Fussach ist von dem Motto dass die Derbys ihre eigenen Gesetze haben nicht verschont geblieben.

Intersport FC Schruns – IPA SC Göfis heute

Stadion Wagenweg, 18.30 Uhr, SR Zeljko Kojadinovic

Cashpoint SCR Altach Juniors – Eco Park FC Hörbranz Sonntag

Cashpoint-Arena, 14 Uhr, SR Anto Krizic

Wälderhaus VfB Bezau – SV typico Lochau 0:2 (0:1)

Torfolge: 34. 0:1 Raphael Mathis, 89. 0:2 Stefan Maccani

Rote Karte: 76. Reinaldo Ribeiro (Bezau/Tätlichkeit)