Drei Edelmetalle für die junge Judo-Garde

Gleich drei Medaillen holten sich Vorarlbergs Judoka bei der Österreichischen Meisterschaft der Unter-21-Jährigen in Oberwart.

Anna-Lena Schuchter vom LZ Vorarlberg startete das Turnier als Titelverteidigerin in der Kategorie -70 kg mit einem Freilos in die zweite Runde. In ihrem ersten Kampf gewann sie gegen Charleen Kralj mit einer Wazari- und einer Ippon-Wertung und zog ins Halbfinale ein. Dort traf sie auf Helene Schrattenholzer, die sie nach kurzer Zeit mit einer Ippon-Wertung besiegen konnte. Im Finale kämpfte sie gegen Elena Dengg vom ESV Sanjindo, die sie letztes Jahr bei der ÖM U23 in Feldkirch schlagen konnte. Der Kampf ging ganze 4 Minuten, aber dieses Mal reichte es für Anna-Lena Schuchter nicht für einen Sieg. Am Ende holte sie sich die verdiente Silbermedaille.