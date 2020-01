Drei Chansonabende mit Stefan Heim

„Wenn der Bruder von dem Bruder“: Stefan Heim singt Chansons im Kellertheater

BLUDESCH Der gesangstalentierte Physiotherapeut Stefan Heim setzt diese Woche seine beliebten Chansonabende mit drei Konzerten im Kellertheater Lampenfieber in Bludesch fort. Mit Günther Simonott am Klavier, Herwig Hammerl am Kontrabass und Martin Grabher am Schlagzeug wird er dabei von hochkarätigen Musikern begleitet.