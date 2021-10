Drei Auswärtspunkte für den EC Bregenzerwald

Nach einem Slowenien- und Kärntenroadtrip haben die Wälder nun zweimal Heimrecht.

Andelsbuch/Dornbirn. Zwei schwere Auswärtspartien standen für die Cracks von Headcoach Markus Juurikkla am vergangenen Wochenende auf dem Programm. Zuerst musste man beim Tabellenführer HC Jesenice in Slowenien antreten, tags darauf – quasi auf dem Heimweg – wartete das Future Team des KAC, das in der Vorwoche noch die VEU Feldkirch bezwungen hatte.

Nun können die mit neun Punkten zwölftplatzierten Wälder gleich zweimal zuhause antreten. Im zweiten Heimspiel der Saison – im ersten feierten Julian Metzler & Co. einen fulminanten 6:2-Sieg gegen die Vienna Capitals Silver – sind am kommenden Mittwoch ab 19.30 Uhr die Red Bull Juniors (6.) in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Mit den Salzburgern hat man nach der unglücklichen 3:4-Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt noch eine Rechnung offen. Am Samstag, 16. Oktober kommt es dann zum Showdown gegen den EK Zell am See (8.), bei denen gleich vier ehemalige ECB-Spieler unter Vertrag stehen. Face off ist ebenfalls um 19.30 Uhr.