Drei Ausschlüsse kosten FC Schwarzenberg die Riesensensation

86 Minuten führte der Underdog FC Schwarzenberg gegen FC Alberschwende aber verlor, RLW-Klub Langenegg und das VL-Duo Bizau und Andelsbuch stehen im Halbfinale.

Eine faustdicke Überraschung lag im 9. Raiffeisen Wäldercup Viertelfinale zwischen Schwarzenberg (2. LK) und Regionalligaabsteiger Alberschwende in der Luft. 86 Minuten führte die Truppe von Trainer Bernd Fähnrich mit 3:2, aber drei Ausschlüsse in der Endphase kostet den möglichen Aufstieg in die Vorschlussrunde. Clemens Olsen, Markus Reis und Björn Pernull wurden in der hektischen Schlussphase ausgeschlossen und Alberschwende dreht die Partie noch zu ihren Gunsten. Pascal Berchtold und Esref Demircan mit einem Freistoß in der Nachspielzeit sorgten doch noch für einen erwartungsgemäßen Auswärtssieg in Schwarzenberg. Gegner von Alberschwende am Dienstag im Halbfinale ist Regionalligaaufsteiger Langenegg. Langenegg deklassierte den Kooperationspartner Krumbach mit 8:1. Im zweiten Semifinale kommt es zum reinen Vorarlbergligaduell von Andelsbuch und Bizau. Andelsbuch siegte gegen Langen (1. LK) nach anfänglichen Problemen und einem 0:1-Rückstand doch noch klar. Bizau setzte sich im Bergstadion vor 400 Zuschauern gegen Egg knapp mit 2:1 durch.