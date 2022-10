Dramatische Situation: Bürgermeister fungiert als Kinderbetreuer

In Doppelfunktion muss Zwischenwasser Gemeindeoberhaupt die nächsten zwei Wochen arbeiten.

ZWISCHENWASSER. Seit zwölf Jahren erfreut sich das Angebot von einer Ganztagesbetreuung in der Gemeinde Zwischenwasser, insbesondere an der VS Muntlix und MS Zwischenwasser mit Schülern von sechs bis 14 Jahren mit steigendem Bedarf. Fast vierzig Kinder der Volks- und Mittelschule werden an den Schultagen nach dem Unterrichtsende außerschulisch bis spät am Nachmittag betreut. Nun fehlt für diese Schülerbetreuung aber das Personal mit bis zu drei Betreuern. Die derzeitige Situation in Muntlix ist dramatisch und kann nur in eingeschränkter Form fortgesetzt werden. Es gibt fortan eine Übergangslösung. In den nächsten zwei Wochen hilft Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann an jeweils zwei bis drei Tagen pro Woche tatkräftig aus um diese wichtige Institution am Leben zu erhalten. Das Gemeindeoberhaupt in Zwischenwasser wird zwangsweise Schülerbetreuer. „Ich mache das natürlich gerne, die Kinder haben Vorrang. Meine normalen Verwaltungsarbeiten rücken zur Zeit eben in den Hintergrund“, sagt Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann. Vorläufig wird der eingeschränkte Betrieb der Ganztagsbetreuung in Muntlix bis zu den Herbstferien dauern. „Es wird aber hoffentlich bald eine Lösung geben“. Inzwischen haben sich einzelne Personen zur Mitarbeit in der Ganztagsbetreuung in Muntlix gemeldet und sollen sich dann in weiterer Folge auch stundenweise mit den Kindern beschäftigen. „Wir hoffen, dass nach den Herbstferien ein normaler Betreuungsbetrieb wieder angeboten werden kann“. Parallel arbeitet die Gemeinde an der Verbesserung der Betreuungsräumlichkeiten. So wird ab November eine Schülergruppe bereits in die neuen Räumlichkeiten des Jugendhauses einziehen können. Durch die neuen Räumlichkeiten erhoffen sich alle Beteiligten eine Verbesserung im Betreuungsalltag. VN-TK