Dramatische Aufnahmen: Arzt lässt Baby auf Kopf fallen

Nach der Geburt lässt ein Arzt das Neugeborene auf den Kopf fallen. Die Handyaufnahmen des Vaters zeigen den Vorfall.

Auf dem Video ist zu sehen, wie das Neugeborene aus den Händen des Arztes gleitet und auf dem Kopf landet. Eine Krankenschwester packt das Baby und verhindert so, dass es vom Tisch auch noch auf den Boden fällt. “Ich habe das Gefühl, sie wurde wie ein Sack Kartoffeln behandelt”, so die Mutter Monique Rodgers. Das Unglaubliche an der Geschichte: Der Arzt informierter die Eltern nicht einmal über den Zwischenfall.