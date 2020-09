Drama am Hochjoch: 30-Jährige tödlich verunglückt

Schruns - Eine 30-jährige Frau ist am Donnerstag beim Klettersteig Hochjoch in Schruns tödlich verunglückt.

Eine 30-jährige Frau stieg zusammen mit einer Bekannten am Donnerstag gegen Mittag in den Klettersteig Hochjoch in Schruns ein. Gegen 13.30 Uhr hing die Frau ihre Sicherungskarabiner aus dem Stahlseil des Klettersteig aus und wollte über einen Grashang neben dem Klettersteig wieder absteigen. Dabei rutschte sie aus und stürzte rund 100 Meter über den felsdurchsetzten Grashang ab.