Dr. Pogo rät: "Wo ein Wille, da Promille"

Marco Pogo steht am Freitag mit seiner Band "Turbobier" beim Szene Openair auf der Bühne - VOL.AT hat ihn vorab zum Interview getroffen.

"Ausgewogene Work-Beer-Balance"

Im Gespräch mit VOL.AT-TV-Chefreporter Joachim Mangard erzählt Pogo, dass er die Musik und die Politik trennen will. Er werde auf den Konzerten zwar schon sagen, was ihm wichtig ist, einen politischen Vortrag werde es aber keinen geben. Generell achte er sehr darauf, in seinen Tagesablauf auch Dinge zu integrieren, die ihm Spaß machen. Dazu gehöre auch das Songschreiben. "Vielleicht erscheint bald Neues." Auf das Feierabend-Bier will der Arzt aber auch nicht verzichten. "Ich achte auf eine ausgewogene Work-Beer-Balance."