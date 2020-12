Downhill auf der Jagd nach der Traumfrau

"My Dreamgirl 2" - über 24 Mio. User sahen sich den ersten Teil des spektakulären Mountainbike-Videos von Elias Schwärzler an. Nun veröffentlichte der Wälder Extremsportler Teil zwei des am Bürserberg gedrehten Action-Movies. Im Video-Talk mit VOL.AT spricht der Jungunternehmer über die Dreharbeiten und den Launch seines eigenen Modelabels "Clano". VOL.AT verlost ein Komplettpaket!

Clano: Kick-off für eigenes Fashion-Label

Am Mittwoch folgt mit dem Launch seines eigenen Bekleidungs-Labels der nächste Karriereschritt. "Mit der Marke Clano beschreite ich neue Wege. Der Name kommt vom Begriff 'Clan' - in unserem Bereich sprechen wir gerne von einer Familie, einem Clan. Vom Style wollte ich mich von den herkömmlichen Anbietern abheben, weg von den bunten und schrillen Designs, hin zu alltagstauglichem und edlem Look. Als Ziel habe ich mir gesetzt, dass der Weltcup Sieger mit einer Clano Lederjacke vom Siegerträppchen lacht.", schmunzelt der Wälder, der mittlerweile bei mehreren Firmen aus dem MTB-Bereich beteiligt ist. "Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht auf Dauer allein mit der Ausübung des Sports Geld verdienen kann. Umso wichtiger ist es, früh an seine Zukunft nach der aktiven Karriere zu denken. Während des Lockdowns habe ich mir diesbezüglich viel Zeit genommen, der Start von Clano ist der nächste Schritt", gewährt Elias Einblick in seine Gedanken.