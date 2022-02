Dortmund vor EL-Aus - Remis bei Barca vs. Napoli

Dortmund kassierte im Hinspiel des K.-o.-Runden-Playoffs eine überraschende 2:4-Heimniederlage gegen die Glasgow Rangers. Barca und Napoli trennen sich 1:1.

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League ging es für Borussia Dortmund und den FC Barcelona heute im Play-off-Hinspiel um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Die Dortmunder hatten dabei die Glasgow Rangers zu Gast. Und nach einer starken Anfangsphase der Gäste kämpfte sich Dortmund immer besser ins Spiel. Doch die Tore in der ersten Halbzeit erzielten die Schotten: Tavernier verwandelte in der 38. Minute einen Hand-Elfmeter zum 0:1, Morelos erhöhte drei Minuten später auf 0:2.

Die zweite Halbzeit begann gleich mit zwei weiteren Treffern. Nach dem 0:3 durch Lundstram (49.) brachte Bellingham Dortmund zwei Minuten später wieder zurück ins Spiel. Doch weitere drei Minuten später fälschte Zagadou einen Morelos-Schuss unhaltbar zum 1:4 ab. Dortmund versuchte in der restlichen Spielzeit noch einmal alles, um zurück zu kommen. Mehr als das 2:4 durch Guerreiro in der 82. Minute wollte jedoch nicht mehr gelingen. Somit steht Dortmund vor dem Rückspiel in Glasgow mit dem Rücken zur Wand.

Napoli holt 1:1-Remis in Barcelona

In Barcelona versuchten die Katalanen in der ersten Halbzeit, das Spiel in die Hand zu nehmen. Trotz mehr Ballbesitz wurde es für Napoli aber nur selten wirklich gefährlich. Nachdem Torres in der 29. Minute die bis dato beste Chance für Barcelona vergab, gelang Zielinski im Gegenzug per Nachschuss das 0:1.

In der 58. Minute bekam Barcelona einen etwas glücklichen Hand-Elfmeter zugesprochen, den Ferran Torres souverän zum 1:1 verwandelte. In der restlichen Spielzeit drückten die Hausherren auf den Siegtreffer. Vor allem der eingewechselte Dembelé brachte dabei viel neuen schwung in die Partie. Doch vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz, um das 2:1 zu erzielen. Vor allem Torschütze Torres vergab mehrere Möglichkeiten zur Entscheidung. Somit ist für das Rückspiel in Italien alles offen.

Die weiteren Ergebnisse

Europa League: Zenit St. Petersburg vs. Betis Sevilla 2:3; Sheriff Tiraspol vs. Braga 2:0

Conference League: Rapid Wien vs. Vitesse Arnheim 2:1