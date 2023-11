Dortmund schlägt Newcastle - City und Leipzig im Achtelfinale

Borussia Dortmund feierte im Heimspiel gegen Newcastle United einen 2:0-Sieg. Und während Manchester City beim 3:0 gegen die Young Boys keine Probleme hatte, kassierte Barcelona gegen Donezk eine 0:1-Niederlage.

Nach dem Sieg in Newcastle wollte Borussia Dortmund auch im Heimspiel drei Punkte holen und sich so eine gute Ausgangslage für die letzten zwei Spiele verschaffen. Zudem wollte sich das Team für das 0:4 gegen Bayern München rehabilitieren. Auch die beiden bisher ungeschlagenen Teams Manchester City und FC Barcelona wollten bereits das Achtelfinale klar machen.

Dortmund siegt, Barca verliert

In Dortmund zeigten die Hausherren ein ganz anderes Gesicht als zuletzt beim 0:4 in der Bundesliga gegen Bayern München. Dabei setzte Edin Terzic beim heutigen Spiel auch auf ÖFB-Nationalspieler Sabitzer. Und die Hausherren gingen nach 26 Minuten durch Füllkrug mit 1:0 in Führung. Für den von Werder Bremen zu Dortmund gewechselten deutschen Nationalspieler war es der erste Treffer in der Champions League. In der zweiten Halbzeit erhöhte Newcastle den Druck und war dem 1:1 phasenweise sehr nahe. Doch Julian Brandt traf in der 79. Minute nach einem perfekten Konter zum 2:0 und besiegelte somit den Sieg der Dortmunder.

Aufgrund des 2:1-Heimsieges des AC Milan gegen Paris SG ist in Gruppe F nach vier Spieltagen weiter alles offen. Dortmund führt die Gruppe mit 7 Punkten an vor Paris SG mit 6 Punkten, dem AC Milan mit 5 Punkten und Newcastle mit 4 Punkten.

In Hamburg verpasste der FC Barcelona mit einem 0:1 gegen Schachtar Donezk den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Die Ukrainer agierten dabei von Beginn weg sehr mutig und brachten den spanischen Meister immer wieder in Bedrägnis. Am Ende reichte ein Treffer von Sikan in der 40. Minute, um den zweiten Sieg in der Gruppenphase zu fixieren und wieder Spannung in die Gruppe H zu bringen. Im zweiten Spiel setzte sich der FC Porto mit 2:0 gegen Antwerpen durch und steht somit wie der FC Barcelona bei neun Punkten - drei Punkte vor Donezk.

Siege für Leipzig, City und Atletico

Klare Siege feierten am heutigen Abend Atletico Madrid mit einem 6:0-Heimsieg gegen Celtic Glasgow, und Manchester City mit einem 3:0 zu Hause gegen die Young Boys Bern. Auch RB Leipzig jubelte über einen 2:1-Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad. Dadurch fixierten sowohl Manchester City als auch RB Leipzig in Gruppe G frühzeitig den Einzug ins Achtelfinale.

In Gruppe E ist hingegen noch alles offen, da Lazio Rom Feyenoord Rotterdam heute knapp mit 1:0 bezwingen konnte. Nach vier Spieltagen steht Atletico Madrid an der Spitze der Gruppe - einen Punkt vor Lazio Rom und zwei Punkte for Feyenoord Rotterdam.

