Dortmund jubelt über ersten Sieg - City und Barca weiter ohne Punktverlust

Borussia Dortmund feierte bei Newcastle United einen wichtigen 1:0-Sieg. Manchester City und der FC Barcelona jubeln jeweils über den dritten Sieg.

Für Borussia Dortmund ging es am dritten Spieltag auswärts bei Newcastle United praktisch schon gegen das Ausscheiden. Und die mit ÖFB-Teamspieler Sabitzer in der Startformation agierenden Gäste zeigten von Beginn weg ein starkes Spiel. Bereits nach einer Minute vergab Malen eine Topchance zur Führung. Auch in weiterer Folge waren die Gäste das gefährlichere Team, das Newcastle immer wieder in Bedrängnis brachte. Bei den Hausherren musste Top-Stürmer Isak bereits nach 15 Minuten vom Feld, wodurch die Offensive nicht die ganz große Durchschlagskraft entwickeln konnte. Als alles schon mit einem 0:0 zur Pause rechnete, gelang den Dortmundern doch noch die verdiente Führung. Nach starkem Ballgewinn von Schlotterbeck sorgte Felix Nmecha für das 1:0.

In der zweiten Halbzeit war Newcastle deutlich besser im Spiel, wobei die Dortmunder weitestgehend sicher standen und wenig gute Chancen zuließen. Kurz vor Schluss hatte Dortmund aber gleich zweimal Glück, als die Latte nach einem Kopfball von Wilson und einem Schuss von Gordon zweimal rettete. Am Ende brachte Dortmund den knappen aber nicht unverdienten Sieg über die Zeit. Da Paris SG im Parallelspiel dem AC Milan beim 3:0-Heimsieg keine Chance ließ, stehen die Borussen nach drei Spieltagen punktegleich mit Newcastle mit vier Punkten auf dem zweiten Rang. Die Tore für Paris erzielten Mbappé (32.), Kolo Muani (53.) und Lee (89.).

Leipzig und Mancester City souverän

In Gruppe G setzten sich die Favoriten durch. RB Leipzig besiegte mit Xaver Schlager in der Startelf Roter Stern Belgrad mit 3:1. Die Tore für die Roten Bullen erzielten Raum (12.), Xavi (59.) und Dani Olmo (84.). Stamenic (70.) brachte zwischenzeitlich mit dem 2:1 wieder Spannung in die Partie.

In Bern tat sich Manchester City bei den Young Boys lange schwer, setzte sich dank eines Doppelpacks von Erling Haaland (67. Elfmeter/86.) am Ende aber doch noch souverän mit 3:1 durch. Zuvor glich Elia in der 52. Minute die Führung von Akanji (48.) aus. Der Titelverteidiger steht nach drei Siegen in drei Spielen bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Auch RB Leipzig liegt mit sechs Punkten voll auf Kurs.

In den weiteren Duellen erkämpfte sich Celtic Glasgow zu Hause ein 2:2 gegen Atletico Madrid und Feyenoord Rotterdam setzte sich mit 3:1 gegen Lazio Rom durch. In Gruppe H ist der FC Barcelona nach einem knappen 2:1 gegen Schachtar Donezk weiter ohne Punktverlust. Dahinter liegt derzeit auch der FC Port nach dem heutigen 4:1 bei Antwerpen auf Achtelfinal-Kurs.

