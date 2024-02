Dornbirns Radballer wollen Titel verteidigen

Am Wochenende findet das Radball-Österreich-Cup Finale statt.

Dornbirn. Die besten Radball-Teams aus Österreich duellieren sich am kommenden Samstag, 17.2. in Schwechat um die begehrten Plätze im Radball Weltcup und bei der Europameisterschaft. Mit am Start auch die Vorjahressieger vom RV Dornbirn 1 mit Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein, die auch als Favoriten in das Turnier gehen. Es werden spannende Duelle um die Plätze auf dem Podium erwartet.

Die neue Saison im Radball startet standesgemäß mit der Durchführung des Österreich-Cup Finales, welches gleichzeitig als Qualifikation für die Weltcup-Saison und die Europameisterschaft dient. Während sich die ersten drei Plätze für die acht Turniere im Weltcup qualifizieren, ist es – Stand jetzt – noch unklar, wie viele Teams sich für die Europameisterschaft qualifizieren. Dies ist wiederum abhängig von der Art der Durchführung. Wird die EM mit zehn Mannschaften gespielt, so erhalten die Nationen unter Umständen zwei Startplätze. Spielt man sie hingegen nur mit den WM A-Nationen und gemeinsam mit Kunstrad, so ist vermutlich nur der Sieger des Österreich-Cups startberechtigt. Bisher gibt es hierzu noch keine finale Rückmeldung seitens UEC, und auch der Veranstaltungsort ist noch offen.

Als Favorit gehen Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein vom RV Dornbirn ins Turnier. Sie konnten das Turnier seit dem Start ihrer gemeinsamen Karriere stets gewinnen, auch wenn 2022 Simon König für den verletzten Patrick Schnetzer eingesprungen ist. Dahinter zeichnet sich ein spannender Kampf um die weiteren begehrten Plätze auf dem Podium ab. Die Mannschaften vom RV Dornbirn 2 (Pascal Fontain / Patrick Köck), Sulz 1, Sulz 2 und St.Pölten haben im letzten Jahr in der 1. Liga stets Duelle auf Augenhöhe abgeliefert. Dornbirn 2 möchte sich hier nach einem Jahr Abstinenz von der Weltcup-Bühne wieder einen Platz unter den ersten drei Teams sichern. Es wird mit Spannung zu erwarten sein, wie sich diese Teams in Schwechat präsentieren werden. Die beiden Mannschaften aus der 2. Liga mit Dornbirn 3 (Simon Buchhäusl / Robert Rutkowski) und dem Gastgeber vom SV Schwechat haben im letzten Jahr beim Österreich-Cup bereits gezeigt, dass auch mit ihnen zu rechnen ist. Dornbirn 3 belegte den beachtlichen fünften Rang. Im Modus jeder gegen jeden werden am kommenden Samstag, in der Sporthalle des BR/BRG Schwechat die Teilnehmer an den internationalen Bewerben ermittelt. „Wir freuen uns bereits und sind top motiviert, unseren Titel zu verteidigen“, verspricht Stefan Feurstein. (cth)