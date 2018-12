Dornbirner SV zieht ins Halbfinale und holt Sercan Altuntas

Knapp gescheitert sind die Dornbirner SV Juniors, Qualifikant FC Nenzing 1b im Masters-Halbfinale.

Die großen Überraschungen sind schon in der Masters-Vorrunde nicht ausgeblieben. Mit Rekord-Champion Hard und den beiden Turniersiegern Feldkirch und Hohenems (beide blieben ohne Sieg) verabschiedeten sich schon Mitfavoriten auf den ersten Platz vom 23. Sparkassen Hallenmasters in Wolfurt. Heute (ab 16 Uhr) wird die erste Phase des Hauptbewerb mit zwei Vorrundengruppen abgeschlossen. Zum Abschluss der Gruppenphase geben sich mit Turniersieger Höchst mit Gastspieler Dursun Karatay, Austria Lustenau Amateure, Admira Dornbirn und Alberschwende gleich vier der zehn Mannschaften aus der Vorarlbergliga noch die Ehre. Der Wälderklub Alberschwende kann dabei auf die mit Abstand stärkste Anhängerschar seit Jahren zählen. Die noch ungeschlagenen 1b-Teams von Hohenems mit den Scharfschützen Deni Gluhacevic und Marco Feuerstein und das blutjunge FC Lustenau können nach ihren bisher gezeigten Leistungen durchaus mit dem Weiterkommen in die Vorschlussrunde rechnen.

Freuen darf sich der Dornbirner SV über den ersten Neuzugang. Der 28-jährige Sercan Altuntas, zuletzt noch für Hard in der Westliga mehrere Jahre in der Defensive im Einsatz, schnürt ab sofort für die Haselstauder die Schuhe. Der Vorarlbergliga-Tabellenfünfte kassiert in der Hinrunde mit 22 Gegentreffer viele vermeidbare Tore und Routinier Altuntas soll in der Abwehr für Ruhe sorgen. Nichts wurde es mit dem erhofften Aufstieg der Dornbirner SV Juniors ins Halbfinale. Die Juniorentruppe scheiterte knapp. Im alles entscheidenden Duell um ein Weiterkommen verloren die DSV-Youngsters gegen Vorarlbergligaklub Lochau mit 2:3 in der Verlängerung. Das Eins vom DSV siegte in allen vier Spielen, der erst 17-Jährige Paul Rhomberg stand bei den DSV Juniors und im Eins der Haselstauder im Tor. Gruppensieger Lauterach blieb in allen vier Partien erfolgreich. Landesligaklub Brederis erreichte dank Gastspieler Sandro Gotal die nächste Runde. Der 27-jährige Stürmer von Litauen-Meister Suduva schoss sechs der insgesamt ein Dutzend Tore für die Bresner und war Garant für das Weiterkommen.